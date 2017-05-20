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Борьба с выбросами парниковых газов недостаточно эффективна. Явление глобального потепления из года в год набирает обороты. Людям в ближайшее время предстоит коренным образом отказаться от непрерывного роста потребления и промпроизводства или оказаться в чужом и совершенно непредсказуемом мире
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