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Главная » Мир » Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились
Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились
Фрагмент картины Федора Решетникова "Опять двойка"

Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились

Business Insider — о людях, доказавших, что плохие оценки не мешают добиться успеха в жизни

20.05.17 19
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На экзаменах нам кажется, что именно сейчас решается наша судьба. С 15 до 18 лет мы живём в страхе — боимся, что не поступим в вуз, в котором хотелось бы учиться. Тем не менее многие люди, которых мы сейчас считаем невероятно успешными, в школе проявили себя не очень хорошо. Все же знают, что Билла Гейтса, Марка Цукерберга и многих других богатых и суперуспешных людей в своё время выгоняли из университетов. Но многие туда даже не пытались поступать.

Ричард Брэнсон. Бросил учёбу в 16 лет

Школа его никогда не интересовала, он и ушёл из неё в шестнадцать, чтобы начать свой первый бизнес — журнал под названием Student. Наставник Бренсона, Роберт Дрейсон, говорил, что в будущем Ричард либо попадёт в тюрьму, либо станет миллионером. Сейчас у Бренсона более 200 компаний в 30 странах.

Саймон Коуэлл. Всегда с большим трудом сдавал экзамены

В музыкальном бизнесе найдётся немного людей, мнение которых значит больше, чем мнение Саймона Коуэлла. Он тоже учился только до шестнадцати, потом пошёл работать в звукозаписывающую компанию EMI Music Publishing, принадлежавшую его отцу. Вскоре оказалось, что Саймон лучше других справляется с поиском новых талантов. В начале 80-х он ушёл из отцовской фирмы и создал собственную — E&S Music. Сегодня Коуэлл собственник BMG Records, которая выпускает более 150 млн дисков в год и записывает 70 топовых исполнителей британских и американских чартов. 

Дрю Бэрримор. Бросила школу после реабилитации

Сейчас она невероятно успешна как актриса, продюсер и бизнесвумен. Но юность у неё была непростая. Снимаясь в кино с трёх лет, Дрю ещё в детстве стала наркозависимой. В 13 лет она прошла реабилитацию, в школу решила не возвращаться, вместо этого сосредоточилась на кино, подписала контракт с Fower Films. В 1995 году эта компания организовывала съёмки фильмов "Ангелы Чарли" и "Донни Дарко". Сегодня Дрю Беримор не только кинозвезда, но и видный общественный деятель — посол Всемирной продовольственной программы ООН.

Клэр Болдинг. Была отстранена от занятий на два года

Она одна из самых известных тележурналистов Великобритании, но мало кто знает, что в юности её арестовали за кражу и отстранили от занятий. Два года Болдинг провела вне школьных стен. Училась самостоятельно, добилась того, что ей позволили сдать экзамены, и поступила в Кембридж.

Джон Сноу. С трудом закончил начальную школу

Только один из тех экзаменов, которые сдают при переходе из начальной школы в среднюю, он сдал удовлетворительно. Английский язык был на троечку, остальные — попросту провалил. После школы Сноу поступил в университет, но был исключён в 1970-м за участие в студенческих протестах против апартеида. Уже будучи одним из самых известных тележурналистов Великобритании, Джон обращался к школьникам — советовал им никогда не сдаваться и не отчаиваться, получая плохие оценки.

Лорд Алан Шугар. Получил самый низкий балл по итогам средней школы

Будущий миллионер бросил учёбу после восьмого класса. Уже в 12 лет он начал зарабатывать, а в 21 создал собственный бизнес.

Кэри Маллиган. Провалила вступительные экзамены в актёрскую школу

Будущая обладательница "Оскара" в 17 лет пыталась поступить в лондонскую драматическую школу. Она читала монолог самоубийцы из пьесы Сары Кейн "4,48 психоз". Будучи очень уравновешенным и счастливым человеком, никогда не знавшим бед, Кэри не справилась с задачей. В 2005 году она познакомилась со сценаристом Джулианом Феллоусом, стала ходить на актёрские кастинги и вскоре получила роль в сериале "Гордость и предубеждение".

Шерил Коул. Была очень плохой ученицей

Певица, проснувшаяся знаменитой после съёмок в шоу "Поп-звёзды: Соперники", очень плохо училась в школе и намеренно злила учителей. Она признаётся, что её много раз выгоняли из класса за плохое поведение.

Бенедикт Камбербэтч. Был ленив в старших классах

Звезда сериала "Шерлок" учился в престижной школе Harrow. Начал он неплохо, но в старшем подростковом возрасте всё пошло под откос: девочки, марихуана, вечеринки. Камбербэтч практически провалил экзамены по окончании средней школы. Однако его дальнейшая судьба сложилась неплохо: он номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар".

Рассел Брэнд. Был смутьяном

Рассела выгнали из школы-интерната за то, что он водил девочек к себе в комнату. И ещё за то, что прикрепил бумажку с надписью "Зря занимает место" на спину одному из учителей. В 16 лет он отправился в Лондон и поступил в школу сценического искусства. Его талант заметили, но в итоге выгнали из школы, потому что Брэнд начал экспериментировать с наркотиками. Сегодня это один из самых успешных британских телеведущих.

Сара Милликан. Не смогла сдать экзамен в начальной школе

Сейчас она очень успешный комик – участница многих популярных шоу. Однако в детстве Сара просто не понимала, чего от неё хотят на экзаменах. Чуть не вылетела из школы на этапе перехода из начальных классов в средние.

Дебора Миден. Училась только в начальных классах

Она хорошо известна публике благодаря участию в деловом реалити-шоу Dragons Den. В семь лет Миден торговала цветами. В юности работала манекенщицей. В 1999 году управляла бизнесом с многомиллионным оборотом. Школу Деби Миден бросила очень рано, ещё в начальных классах. На сегодняшний день размер её состояния — GBP 40 млн. 

Стивен Спилберг. Не был принят в киношколу

Создатель "Парка Юрского периода", "Гремлинов" и киноэпопеи об Индиане Джонсе, возможно, самый известный режиссёр в мире. Любительские фильмы Стивен снимал с детства, но на вступительных экзаменах в University of Southern California School of Theater, Film and Television провалился. Вернулся в колледж и получил диплом бакалавра. 35 лет спустя в одной из публичных речей Спилберг благодарил родителей за то, что вовремя объяснили ему, как важно достигать в жизни тех целей, которые ставил перед собой в колледже.

Джереми Кларксон. Получил две двойки в табеле

Если вы следите за ним в Twitter, то, наверное, знаете, что Кларксон никогда не был особенно академичен. Как-то он написал, что, хотя в школе тройка для него была хорошей оценкой, сейчас у него есть Mercedes Benz. Несмотря на плохую успеваемость, Кларксону удалось стать одним из самых популярных телеведущих Великобритании.

Камерон Диас. Бросила учёбу в 16 лет

Одна из самых высокооплачиваемых в мире актрис и самых желанных женщин Голливуда так и осталась без образования. Бросив школу в 16 лет, она работала манекенщицей и вскоре получила первую роль в кино.

По материалам: Business Insider
Перевод Марии Бондарь

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