WikiLeaks опубликовал новые секретные документы о кибершпионаже ЦРУ

Продукты Athena представляют собой удаленные радиомаяки и возможности для загрузки на целевые компьютеры

Портал WikiLeaks опубликовал секретные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о проекте под названием Athena. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WikiLeaks.

Программные продукты Athena, так же как и программа Hera, представляют собой удаленные радиомаяки и возможности для загрузки на целевые компьютеры, которые работают на операционной системе Microsoft Windows. После установки вредоносных программ Athena обеспечивает возможность загружать и удалять из памяти компьютера вредоносные программы и передавать с него файлы.

В документах сообщается, что программа была разработана ЦРУ совместно с американской компанией Siege Technologies, которая занимается кибербезопасностью.

Напомним, в марте этого года сайт WikiLeaks опубликовал тысячи документов, полученных из Центра киберразведки ЦРУ, которые открывают подробности инструментария кибершпионажа.