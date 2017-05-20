СМИ рассказали о попытке Кремля вербовать известного противника санкций в Конгрессе США

Конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дейна Рорабейкер заявил, что в 2012 году ФБР предупреждало его о возможной вербовке российскими шпионами.

Об этом он рассказал в интервью The NYT, передает УНИАН.

Дейна Рорабейкер в течение многих лет известен как один из наиболее сильных защитников Москвы в Вашингтоне, а также как яростный противник американских экономических санкций против России. Он также утверждает, что в 1990-х годах проиграл Владимиру Путину в армрестлинге. Кроме того, Рорабейкер – один из самых верных союзников президента Трампа на Капитолийском холме.

По словам Рорабейкер, в 2012 году в Капитолии агент ФБР предупредил его, что российский шпион пытался привлечь его как "агента влияния" – человека, которого Москва могла бы использовать, чтобы манипулировать политикой Вашингтона.

В четверг, 18 мая, Рорабейкер рассказал журналисту, что на той встрече говорили о его контактах с представителем МИД РФ во время поездки в Москву. При этом источники издания говорят о том, что Рорабейкера не подозревали в сотрудничестве с Москвой.

Напомним, в США назначили спецпредставителя по расследованию возможных связей штаба Трампа с Москвой.