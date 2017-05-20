Более 140 человек погибли в результате атаки на авиабазу в Ливии

Среди погибших не менее 100 человек оказались солдатами

В результате атаки на авиабазу в городе Брак-аш-Шати в Ливии погибли не менее 140 человек.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

О случившемся изданию рассказал представитель ливийской национальной армии Ахмед аль-Мизмари.

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"Приблизительно 141 человек был убит днем раньше во время нападения на авиабазу на юге", - говорится в сообщении.

По словам Ахмеда аль-Мисмари, из 141 погибшего 103 человека является военнослужащими. Также жертвами стали гражданские лица.

Как сообщается, атака произошла в четверг, 18 мая. Военные были атакованы отрядом, известным как Третья Сила из города Мисрата на северном западе Ливии. Раньше эта группировка контролировала базу Брак аль-Шати и номинально является союзником правительства национального соглашения в Триполи, которое поддерживает ООН.

Представитель Третьей силы заявил местному телевидению, что убиты были те, кто был вооружен.

В правозащитной организации Human Rights Watch, которая ссылается на представителей медицинских служб, свидетелей, а также на видео- и фотоматериалы, сообщили, что атаковавшие убивали бойцов Ливийской народной Армии выстрелом в голову. Правозащитники отметили, что такие действия можно расценить как акт наказания.

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Посол Ливии в ООН Мартин Коблер назвал атаку на базу беспричинной и ужасной и заявил, что это "не должно подтолкнуть (Ливию) к глубокому и затяжному конфликту".

Премьер-министр правительства Национального Соглашения Фаиз Сарадж заявил, что он отстраняет министра обороны Ливии Махди Аль-Баргхати и командующего Третьей силой Джамала Траики до той поры, пока не будет определено, кто несет ответственность за нарушение режима прекращения огня. Он отметил, что не отдавал приказа об атаке министерству обороны и призвал к прекращению огня между враждующими сторонами.