В Женеве опять не договорились по Сирии

Удалось лишь достичь договоренности проводить встречи экспертов по вопросам права и конституции

Шестой раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые проводятся в Женеве под эгидой ООН, завершился без ощутимых результатов.

В ходе четырехдневных консультаций удалось лишь достичь договоренности проводить встречи экспертов по вопросам права и конституции.

Об этом сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Deutsche Welle.

По его словам, речь на непрямых переговорах враждующий сторон шла о новой конституции, новом правительстве, свободных выборах и борьбе с терроризмом.

Следующий раунд консультаций состоится, предположительно, в июне.

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ООН с 2012 безуспешно пытается достичь путем переговоров мирного решения конфликта в охваченной войной стране.

Важным препятствием является политическое будущее президента Сирии Башара Асада.

В то время как оппозиция добивается его смещения, представители официального Дамаска не намерены обсуждать этот вопрос.