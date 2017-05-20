В Белом доме уже изучают процедуру импичмента президента, - CNN

В США юристы Белого дома проводят консультации по вопросу импичмента президента.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в Белом доме не считают, что такой вариант развития событий возможен, и изучают процедуру "на всякий случай".

В администрации президента Дональда Трампа отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что если информация о том, что президент Дональд Трамп оказывал давление на главу ФБР Джеймса Коми подтвердится, это станет достаточным основанием для запуска процедуры импичмента.

Катализатором нового скандала стала публикация в The New York Times, где со ссылкой на осведомленные источники утверждается: в своих личных записях Коми сообщает, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении контактов его советника генерала Майкла Флинна с представителями России.

Напомним, ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс потребовал от Федерального бюро расследований предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.