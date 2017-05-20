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Главная » Мир » Уволенный глава ФБР расскажет Сенату о вмешательстве РФ в американские выборы

Уволенный глава ФБР расскажет Сенату о вмешательстве РФ в американские выборы

Уволенный глава ФБР расскажет Сенату о вмешательстве РФ в американские выборы
Джеймс Коми / Фото: Federal Bureau of Investigations

Коми сообщит о деталях расследования и событиях, приведших к его увольнению

20.05.17 64
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Бывший глава ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Об этом заявили в сенатском комитете по разведке, передает Русская служба BBC.

Как ожидается, Коми расскажет о деталях расследования, а также о событиях, приведших к его увольнению, в ходе открытого заседания сената в июне.

"Я надеюсь, что показания бывшего директора ФБР Коми помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли после неожиданного увольнения Коми по решению президента", - сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.

Тем временем телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщает, что адвокаты Белого дома начали подготовку к защите Дональда Трампа на случай возникновения вопроса об импичменте.

По данным телеканала, хотя импичмент рассматривается сейчас все еще как весьма маловероятная перспектива, тем не менее на прошлой неделе юридические советники администрации президента консультировались с экспертами по этому вопросу.

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