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Главная » Мир » США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд

США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд

США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд
Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории Соединенных Штатов

20.05.17 221
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Саудовская Аравия купит у США вооружений на $109,7 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter, передает Русская служба ВВС.

Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США.

Президент США Дональд Трамп 20 мая завершил сделку, находясь с официальным визитом в Эр-Рияде.

По данным агентства Рейтер, в рамках сделки Саудовская Аравия купит 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму $6 млрд.

Также Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, говорится в сообщении Госдепартамента.

Дональд Трамп прилетел в Эр-Рияд утром 20 мая вместе с женой Меланьей и дочерью Иванкой. Обе они не стали покрывать головы шарфами.

Американские СМИ обратили внимание, что в 2015 году Трамп в Twitter раскритиковал Мишель Обаму, которая также не надела шарф во время визита в Саудовскую Аравию.

Тогда Трамп написал, что первая леди оскорбила принимающую сторону.

После Саудовской Аравии, где Трампу вручили высшую награду страны за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза, президент намерен посетить Израиль, палестинские территории, Брюссель, Ватикан и Сицилию.

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