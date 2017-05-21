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Главная » Мир » Видео Volvo начала испытания беспилотного мусоровоза

Видео Volvo начала испытания беспилотного мусоровоза

<span class="label red">Видео</span> Volvo начала испытания беспилотного мусоровоза
Фото: Volvo Group

 Автомобиль предназначен для частичной автоматизации сбора мусора

21.05.17 16
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Шведский автоконцерн Volvo Group совместно с компанией Renova начал испытания беспилотного мусоровоза, который способен самостоятельно двигаться по стандартному маршруту сбора мусора. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу Volvo Trucks.

Технологии беспилотного вождения на сегодняшний день в большинстве случаев разрабатываются на базе легковых автомобилей. Из редких примеров грузовых беспилотных автомобилей можно привести тягач компании Otto, который осенью 2016 года совершил первый коммерческий рейс. Теперь Volvo представила беспилотный мусоровоз.

Автомобиль предназначен для частичной автоматизации сбора мусора. Первый раз машина едет под управлением водителя и записывает маршрут со всеми остановками. После этого беспилотный мусоровоз может самостоятельно двигаться по маршруту, огибая припаркованные автомобили и останавливаясь у каждого мусорного контейнера. Контейнеры по-прежнему должен опорожнять оператор, который затем дает команду на дальнейшее движение по маршруту с помощью кнопок, расположенных в задней части автомобиля.

Примечательно, что при сборе мусора беспилотный грузовик двигается задним ходом: благодаря этому оператору не нужно постоянно ходить туда-сюда, чтобы опорожнять контейнеры и оценивать ситуацию по ходу движения мусоровоза.

Стоит отметить, что легковые автомобили Volvo также используются как платформа для разработки беспилотных автомобилей, однако выпуском легковых автомобилей под маркой Volvo занимается Volvo Cars, которая с 2010 года не входит в концерн Volvo Group. В данный момент Volvo Cars принадлежит холдингу Geely Automobile.

Ранее Volvo Trucks в рамках рекламной кампании оснастила новый Volvo FMX системой дистанционного управления и доверила управление многотонным грузовиком четырехлетней девочке.

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