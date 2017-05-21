Американского президента Дональда Трампа во время его визита в Израиль в целях безопасности поселят в бронированном гостиничном номере.

Отель Трампа в Израиле будут охранять роботы.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на телеканал NBC News, управляющий отеля David в Иерусалиме Шелдон Ритц рассказал, что номер Трампа будет защищен от взрывов, газа, яда и пуль. Кроме того, помещение может выдержать обрушение всего здания.

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Вместе с Трампом, который посетит Иерусалим и Вифлеем, прибудет тысяча человек из его окружения.

Напомним, США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд.