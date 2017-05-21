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Главная » Мир » Трампа в Израиле будут охранять роботы

Трампа в Израиле будут охранять роботы

Трампа в Израиле будут охранять роботы
Премьер -министр Израиля Нетаньяху и президент США Трамп / Фото из открытых источников

Президента США поселят в бомбоубежище

21.05.17 335
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Американского президента Дональда Трампа во время его визита в Израиль в целях безопасности поселят в бронированном гостиничном номере.

 Отель Трампа в Израиле будут охранять роботы.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на телеканал NBC News, управляющий отеля David в Иерусалиме Шелдон Ритц рассказал, что номер Трампа будет защищен от взрывов, газа, яда и пуль. Кроме того, помещение может выдержать обрушение всего здания.

Вместе с Трампом, который посетит Иерусалим и Вифлеем, прибудет тысяча человек из его окружения.

Напомним, США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд.

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