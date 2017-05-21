Брюссель должен Лондону миллиарды фунтов

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.

"Много разговоров ведется о том, какие обязательства должны быть у Великобритании или же о том, какие у нас могут быть права, учитывая те деньги, которые были выплачены в прошлом. Мы четко показываем, что будем учитывать и права, и обязанности", — подчеркнула Мэй.

В отчетах из Брюсселя утверждалось, что переговорщики по Brexit хотят от 60 до 100 млрд евро. Однако Мэй опровергла эти суммы.

Говоря о том, какая все-таки доля причитается стране после выхода, Мэй сказала: "Есть инвестиционный банк, есть инвестиционный фонд, есть другие сферы. Как вы знаете, это будет важной частью переговоров".

По мнению экспертов, доля Великобритании в банке оценивается в 16 % - около 10 млрд евро.

Напомним, две трети британцев поддерживают выход из ЕС.