Макрон сейчас также популярен у французов, как и Олланд пять лет назад

Лучший результат был только у Саркози

Рейтинг популярности нового президента Франции Эммануэля Макрона достиг 62%.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, пишет газета Le Journal du Dimanche, на который ссылаются мировые СМИ.

Исследование показало, что избранием Макрона на пост президента Франции и началом его деятельности на этом посту довольны 62% респондентов, при этом 12% заявили, что "очень довольны" и 50% — "скорее довольны, чем недовольны".

"Недовольных" оказалось 20%, при этом 11% респондентов заявили, что «очень недовольны». Не высказали своего мнения 7% опрошенных.

Таким образом, рейтинг популярности Макрона почти сравнялся с показателем бывшего президента Франсуа Олланда после его избрания — он находился в мае 2012 года на отметке в 61%.

Отметим, рейтинг президента Николя Саркози в первые дни после избрания находился на отметке 65%, у Жака Ширака — 51% и 59% при переизбрании его в июне 1995 года.

Напомним, во Франции один из избирателей проголосовал за стиральную машину.