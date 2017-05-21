Сторонница "Единой России" Марина Чаузова во время местных дебатов предложила переименовать город Барнаул в честь Владимира Путина.
Видео выступления сторонницы путинской партии было опубликовано в YouTube.
"Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул станет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным", - уверена автор инициативы.
Напомним, в России собираются выпускать вино Dimon.