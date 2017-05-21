Швейцарцы дали "зеленый свет" энергетической реформе

17 кантонов проголосовали "за" внедрение энергетической реформы, "против" - только 4

Граждане Швейцарии одобрили энергетическую реформу, которая направлена ​​на снижение энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии и запрещает строительство новых атомных электростанций. Об этом свидетельствуют предварительные результаты всенародного опроса, сообщает Европейская правда со ссылкой на Swissinfo.

По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенную на референдум "Энергетическую стратегию - 2015".

Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонов проголосовали "за" внедрение энергетической реформы, в то время как "против" только 4.

Наиболее красноречивый результат показали избиратели кантона Во: свой голос "за" отдали 73,5% граждан.

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Напомним, 21 мая в Швейцарии прошел референдум по энергетической реформе. Граждане высказывают свою позицию по одобренной парламентом "Энергетической стратегии - 2050".