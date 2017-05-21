Борьба с экстремизмом - это битва между добром и злом, - Трамп

Выступая 21 мая в ходе визита в Саудовскую Аравию, президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость противостоять экстремизму в исламе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Трамп, который находится в своей первой официальной поездке за границу, выступил с речью на саммите региональных лидеров.

По его словам, борьба с экстремизмом - это не битва между разными конфессиями, а битва между добром и злом.

"Религиозные лидеры должны четко дать понять: варварство не принесет вам славы, поклонение к злу не даст вам достоинства, - заявил Трамп. - Если вы выбираете путь террора, ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой, и ваша душа будет обречена".

Суровая предвыборная риторика Трампа в отношении мусульман вызывала немало беспокойства в исламском мире.

Речь президента, однако, показала, что он пытается найти пути к сотрудничеству, чтобы усилить совместную борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство".