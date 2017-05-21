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Главная » Мир » Террористы-смертники в Сирии атаковали штаб повстанцев, 14 погибших

Террористы-смертники в Сирии атаковали штаб повстанцев, 14 погибших

Террористы-смертники в Сирии атаковали штаб повстанцев, 14 погибших
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

Среди погибших был один из местных лидеров Ахрара аль-Шама

21.05.17 82
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В результате нападения на штаб мощной ультраконсервативной группы сирийских повстанцев в провинции Идлиб погибли 14 человек. Об этом заявили члены мониторинговой группы Syrian Observatory for Human Rights, передает Европейская правда со ссылкой на AP.

Двойная целенаправленная атака смертников состоялась в селе Тал-Тукан, в результате погибли члены повстанческой группировки Ахрара аль-Шам.

Среди погибших был один из местных лидеров Ахрара аль-Шама.

Нападавшие добрались до места атаки на мотоциклах.

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