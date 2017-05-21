Террористы-смертники в Сирии атаковали штаб повстанцев, 14 погибших

В результате нападения на штаб мощной ультраконсервативной группы сирийских повстанцев в провинции Идлиб погибли 14 человек. Об этом заявили члены мониторинговой группы Syrian Observatory for Human Rights, передает Европейская правда со ссылкой на AP.
Двойная целенаправленная атака смертников состоялась в селе Тал-Тукан, в результате погибли члены повстанческой группировки Ахрара аль-Шам.
Среди погибших был один из местных лидеров Ахрара аль-Шама.
Нападавшие добрались до места атаки на мотоциклах.