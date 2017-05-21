Австралия объявила тысячам беженцев ультиматум

Правительство дало им время до октября, чтобы доказать свое право на получение убежища

Австралия 21 мая объявила ультиматум более чем семи тысячам беженцев, которые прибыли в страну на лодках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правительство дало им время до октября, чтобы доказать свое право на получение убежища. В случае, если беженцы этого не сделают, их депортируют и запретят возвращаться.

"Если люди думают, что смогут обобрать австралийского налогоплательщика (...), то, извините, игра закончена", - заявил министр по вопросам иммиграции Австралии Питер Даттон.

Он отметил, что стоимость содержания 50 тысяч искателей убежища, которые прибыли в страну до 2013 года в основном из Афганистана, других стран Ближнего Востока и Шри-Ланки, составляет около 1,4 миллиарда долларов США в год.

В свою очередь адвокаты искателей убежища жестко отреагировали на заявление министра, отметив, что беженцы годами ждут прохождения сложных и длительных процедур подтверждения их права на убежище.

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До прихода консерваторов к власти в стране в 2013 году предыдущее правительство лейбористов смогло обработать только 20 тысяч прошений об убежище. Из тех, что остались, заявления на получение убежища были отклонены примерно трем тысячам беженцев. Еще около 7500 человек, по данным правительства, не представили документов, которые подтверждали бы их право на получение убежища.