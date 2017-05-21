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Главная » Мир » Видео Трамп и Тиллерсон станцевали танец с саблей

Видео Трамп и Тиллерсон станцевали танец с саблей

<span class="label red">Видео</span> Трамп и Тиллерсон станцевали танец с саблей
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Танец войны аль-Арда во многом произошел от движений палача во время церемонии смертной казни в Саудовской Аравии

21.05.17 328
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Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон во время официального визита в Саудовскую Аравию, в ходе которого поднимался вопрос противодействия радикализму в исламе, станцевали традиционный танец войны с саблями. Видео публикует канал Al Jazeera.

На видео запечатлено, как Трамп с саблей в руке производит танцевальные телодвижения в компании мужчин в национальной одежде СА.

После окончания танца один из его участников сказал, обращаясь к Трампу: "Это танец войны". "Я вижу это", - отвечает президент США.

Также в танце принял участие министр финансов США Уилбур Росс.

Как известно, танец войны аль-Арда во многом произошел от движений палача во время церемонии смертной казни в Саудовской Аравии.

Напомним, Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию подписал с саудовским королем Салманом ряд договоров об оборонном сотрудничестве, которые предусматривают поставку вооружений на $110 млрд в ближайшее время и $350 млрд в ближайшие десять лет. В ходе переговоров речь шла о необходимости усиления борьбы с радикализмом в исламе.

 

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