Путин собирается внепланово посетить в Париж, - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая, во время которого встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает российский КоммерсантЪ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле и информированных собеседников в Париже.

Поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I. Источник в Кремле уточнил, что "повестка визита будет насыщенной" и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника издания в Париже, "трудно себе представитель, что Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о планах президента РФ посетить Францию.