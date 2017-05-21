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Главная » Мир » Эрдоган опять возглавил правящую партию Турции

Эрдоган опять возглавил правящую партию Турции

Эрдоган опять возглавил правящую партию Турции
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

Это стало возможным благодаря принятым в апреле поправкам в конституцию страны

21.05.17 16
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после 998-дневного перерыва вновь возглавил Партию справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает Анадолу.

Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.

Голосами 1414 делегатов съезда правящей партии был Эрдоган избран на пост председателя ПСР.

По словам главы государства, III внеочередной съезд правящей партии начнет новым этапом развития партии и страны в целом.

"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих отраслях, в том числе в экономической сфере и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал Эрдоган.

Напомним, согласно требования конституции Турции, Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента. Возглавил партию тогда Ахмет Давутоглу.

22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее главой был избран Бинали Йылдырым.

Поправки, внесенные в конституцию Турции на референдуме 16 апреля 2017 года, сделали возможным возвращение Эрдогана в ряды правящей партии.

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