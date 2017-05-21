Бывший глава ЦРУ считает Трампа "полезным идиотом" Путина

Термин "полезный идиот" обозначает наивного человека с Запада, который симпатизирует Москве и используется ею как марионетка

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки Майкл Хейден резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав его "полезным идиотом" главы РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает РБК-Украина.

"В ноябре, за несколько дней до выборов, я задался вопросом о странной симпатии Дональда Трампа в отношении Владимира Путина", - рассказал Хейден.

По его словам, в Кремле считают, что Трамп - "polezni durak". Издание перевело это выражение на немецкий язык как "полезный идиот". Этот термин, возникший в западной политической лексике в период холодной войны, обозначает наивного человека с Запада, который симпатизирует Москве и используется ею в своих целях как марионетка.

Шесть месяцев спустя, считает бывший шеф ЦРУ, он с глубоким разочарованием вынужден констатировать, что это определение до сих пор является достаточно подходящим для Трампа.

Как отметил Хейден, правительство Трампа, работающее уже 120 дней, уволило генпрокурора и директора ФБР, открыто выступающих с отличными от "официальной" политическими позициями. В США уже начинаешь чувствовать себя "немного как в Никарагуа", заявил экс-глава ЦРУ и АНБ.

По его словам, американские спецслужбы считают крайне вероятным то, что Россия повлияла на ход избирательной кампании в США. Сам Хейден в этом практически уверен.

"Русские не манипулировали подсчетом бюллетеней. Однако они повлияли на предвыборную гонку, причем, их действия увенчались успехом", - констатировал он.

На вопрос о том, какую роль в этой кампании сыграл портал Wikileaks, бывший директор американских спецслужб заявил, что считает его частью российской разведки.

По мнению Хейдена, российские спецслужбы организовали кражу секретной информации. А потом распространили эти данные через несколько интернет-площадок, в частности, через уже существующую Wikileaks и созданную ими же DCLeaks.