Лидер Севеной Кореи дал команду ставить производство ракет на поток

Северная Корея подтвердила информацию об успешном запуске 21 мая баллистической ракеты среднего радиуса и начале серийного производства ее. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В сообщении государственного информационного агентства ЦТАК он объявлен успешным.

Согласно ЦТАК, за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он распорядился начать серийное производство этой ракеты.

Ракета, название и характеристики которой не называются, теперь готова к тому, чтобы ее поставили на боевое дежурство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К кибератакам WannaCry может быть причастно спецподразделение разведки КНДР

Напомним, в воскресенье, 21 мая, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Это уже второй ракетный запуск в Северной Корее за последнюю неделю. В Белом доме заявили, что дальность полета ракеты в ходе нынешнего пуска была меньше, чем во время предыдущих трех испытаний.

Совет безопасности ООН во вторник, 23 мая, проведет совещание, в связи с последними ракетными испытаниями КНДР.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Кореи угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.