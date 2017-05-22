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Главная » Мир » Сирийские повстанцы полностью покинули город Хомс
Сирийские повстанцы полностью покинули город Хомс
Сирийский повстанец / Фото: abcnews.go.com

Сирийские повстанцы полностью покинули город Хомс

Теперь город полностью контролируют правительственные силы

22.05.17 81
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Все силы Свободной сирийской армии покинули город Хомс, в центральной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое решение было принято в связи с договоренностями, достигнутыми на переговорах по Сирии в Астане. Отмечается, что теперь город полностью контролируют правительственные силы.

"Город Хомс полностью очищен от оружия и военных после достижения договоренностей", - заявил губернатор Хомса Талаль Барази.

По словам Базари, около 700 бойцов и их семьи, в целом около 3000 человек, покинули город на автобусах 20 и 21 мая на заключительном этапе эвакуации. Правительственные войска уже давно взяли в осаду силы оппозиции. Хомс был одним из первых центров восстания против Башара Асада.

Тысячи бойцов оппозиции и члены их семей покинули целый ряд областей в западной Сирии в последние месяцы потому, что сирийское правительство требует выполнения соглашений. Правительство Асада теперь контролирует основные городские центры страны.

Оппозиция и Организация Объединенных Наций раскритиковали соглашения, заключенные в Астане, как принудительное перемещение врагов Асада, часто после нескольких месяцев или лет осады и бомбардировки.

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