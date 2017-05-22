Почти 73% россиян считают насилие и пытки приемлемыми, - опрос

До 73% россиян считают допустимым применение силы со стороны представителей власти в отдельных ситуациях. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного фондом "Общественный вердикт" и социологами Методической лаборатории, передает РБК-Украина.

Исследование включало в себя общероссийский телефонный опрос, в котором участвовали 786 респондентов, и опрос в интернете, проведенный с применением таргетирования в соцсетях и через сайты СМИ.

Респондентам предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, тюремщика или медика психиатрической больницы. В каждом случае нужно было определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия. Все кейсы для опроса взяты из правозащитной практики "Общественного вердикта".

В целом силовики имеют право "идти на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений", решили 41,4% респондентов. Не согласны с этим утверждением 50,3% опрошенных.

Пострадавшими от насилия сотрудников правоохранительных органов себя назвали 12,3% участников опроса; 28,6% респондентов сказали, что знают о таких случаях со своими родными и знакомыми; 21,8% были свидетелями побоев, которые наносили другим людям стражи правопорядка и медики.