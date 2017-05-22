Около пяти тысяч переносных российских ПЗРК "Игла" нашлись в Венесуэле

В ВС Венесуэлы нашли около пяти тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" российского производства.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению, данное оружие поступило в латиноамериканскую страну еще в 2000-х годах во время президентства Уго Чавеса.
Тогда правительство Венесуэлы объясняло необходимость вооружения империалистической угрозой со стороны Соединенных Штатов.
По информации агенства, мировые эксперты опасаются попадания ПЗРК в руки террористов в связи с нынешней экономической нестабильностью в стране. При этом уточняется, что Игла представляет серьезную угрозу для гражданской авиации.
Агентство отдельно отметило, что венесуэльские власти проигнорировали инфрмационный запрос о наличии российского оружия.
Напомним, США и Саудовской Аравией заключили договор о поставках в арабскую страну американского оружия на рекордную сумму.