В Анкаре начался очередной суд над подозреваемыми в причастности к попытке госпереворота

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Anadolu.

На скамье подсудимых находится 221 человек, в том числе 26 генералов, а также 48 членов "Совета за мир на родине", созданного для координации действий путчистов.

В районе суда были усилены меры безопасности. Здание суда охраняют 1 500 сотрудников специальных сил жандармерии. Район тюрьмы Синджан в Анкаре, где содержится часть подозреваемых в причастности к попытке переворота, ранее объявлен бесполетной зоной.

Для предотвращения возможных авиаударов силы ПВО, дислоцированные в районе Эскишехир, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Кроме того, на крышах соседних со зданием суда домов дежурят десятки снайперов.

Напомним, 18 апреля режим чрезвычайного положения, который был введен в Турции после попытки госпереворота, был продлен еще на 3 месяца. В феврале прошли первые пять судебных процессов в отношении сторонников течения Фетуллаха Гюлена, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции.