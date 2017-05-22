Совет ЕС дал формальное разрешение на начало переговоров по Brexit

Совет ЕС в понедельник, 22 мая, дал разрешение на формальное начало переговоров с Великобританией относительно Brexit.
Об этом сообщает Европейская правда.
В частности, об этом говорится в Twitter Мальтийского председательства в Совете ЕС.
"27 государств ЕС формально приняли переговорные директивы по Brexit, номинировали Еврокомиссию в качестве переговорщика и дали разрешение на начало переговоров", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Еврокомиссии добавили, что уже получили мандат на начало переговоров с Великобританией.
"Мы готовы. Формальные переговоры начнутся, как только будет готова Великобритания", - сообщили в Еврокомиссии.
Напомним, две трети британцев поддерживают выход из ЕС.