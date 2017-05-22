Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Совет ЕС дал формальное разрешение на начало переговоров по Brexit

Совет ЕС дал формальное разрешение на начало переговоров по Brexit

Совет ЕС дал формальное разрешение на начало переговоров по Brexit
Иллюстрация: Catholic Herald

Брюссель ждет готовности Лондона

22.05.17 29
100

Совет ЕС в понедельник, 22 мая, дал разрешение на формальное начало переговоров с Великобританией относительно Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда.

В частности, об этом говорится в Twitter Мальтийского председательства в Совете ЕС.

"27 государств ЕС формально приняли переговорные директивы по Brexit, номинировали Еврокомиссию в качестве переговорщика и дали разрешение на начало переговоров", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Еврокомиссии добавили, что уже получили мандат на начало переговоров с Великобританией.

"Мы готовы. Формальные переговоры начнутся, как только будет готова Великобритания", - сообщили в Еврокомиссии.

Напомним, две трети британцев поддерживают выход из ЕС.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Решение о безвизе для Украины опубликовали в Официальном журнале ЕСМИД Украины договаривается о безвизовом режиме с ГибралтаромБрюссель должен Лондону миллиарды фунтов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11257
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5395
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3475
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4149
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3630
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 3979
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5132
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2769
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1843
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1891
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3414 / 3787
  2. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 2887 / 3158
  3. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2502 / 2773
  4. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 1773 / 2046
  5. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 1423 / 1603
  6. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 1387 / 1495
  7. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1330 / 37127
  8. Отныне пенсии будут платить по месту фактического проживания 1312 / 1435
  9. Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог Украины 1188 / 1395
  10. Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились 1156 / 4155
  1. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 24 / 3158
  2. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 21 / 1603
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 37127
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 14 / 3121
  5. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 10 / 3787
  6. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 10 / 1261
  7. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 8 / 2773
  8. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 8 / 1495
  9. Экспорт 3D. Как украинским компаниям выйти на глобальные рынки 7 / 412
  10. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 6 / 2046
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.