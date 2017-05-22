В Турции к пяти годам тюрьмы приговорили подозреваемого в убийстве российского летчика

Суд Измира приговорил Альпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, который находился в сбитом в ноябре 2015 года истребителе Су-24, к пяти годам заключения за незаконное владение оружием.

Отметим, само расследование в отношении причастности Челика к убийству Пешкова еще продолжается, поэтому суд не выносил приговор по этому делу.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet.

Вместе с Челиком также задержаны еще 18 человек по делу о незаконном хранении и ношении оружия. Семеро были оштрафованы и приговорены к пяти годам лишения свободы.

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Альпарслана Челика и его соратников задержали 31 марта 2016 года. У них изъяли автоматы и два пистолета с патронами.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии,был сбит турецкими ВВС в конце ноября 2015 года. Летчику и штурману удалось катапультироваться, однако пилот самолета Олег Пешков был расстрелян с земли местными боевиками. Во время спасательной операции погиб морпех Александр Позинич. Штурмана капитана Константина Мурахтина удалось спасти.