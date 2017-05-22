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Главная » Мир » Видео Московским коммунальщикам потребовалось менее минуты, чтобы убрать импровизированный "монумент" Немцову

Видео Московским коммунальщикам потребовалось менее минуты, чтобы убрать импровизированный "монумент" Немцову

<span class="label red">Видео</span> Московским коммунальщикам потребовалось менее минуты, чтобы убрать импровизированный "монумент" Немцову
Фото: xakac.info

Вот бы они так улицы от мусора убирали

22.05.17 226
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В Москве люди в костюмах дорожных рабочих ночью с огромной скоростью разобрали народный "монумент" Борису Немцову на месте его убийства на Большом Москворецком мосту.

Видеозапись, сделанную очевидцем, обнародовали на Facebook-странице Лентач.

Как видно на записи, бригаде из примерно 20 человек понадобилось меньше минуты, чтобы под крики "Шевелись" и "Скорее" разобрать принесенные людьми корзины с цветами и забросить в кузов грузовика.

У одной женщины пытаются отобрать портрет оппозиционера – она отбивается. Похоже, что спустя минуту, человека, снимавшего молниеносную "уборку", замечают. Дальше на ролике видно, что он, скорее всего, вынужден убегать. Дату съемки при публикации "Лентач" не указал, но в комментариях пользователи пишут, что такое происходит регулярно.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

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