Первый в мире робот-полицейский по имени Robocop официально зачислен в ряды полиции Дубая. Человекоподобный робот ростом 170 см и весом 100 кг оснащён целым набором сенсоров, которые распознают выражение лиц и жесты. Об этом пишет Популярная механика.

С расстояния полутора метров Robocop может устанавливать контакт с людьми, выявлять нарушителей правопорядка и опознавать лиц, находящихся в розыске. Робот ориентируется в пространстве благодаря встроенному GPS-навигатору и умеет общаться на шести языках, включая английский и арабский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские ученые организовали интервью человека с роботом

Robocop будет патрулировать улицы и отвечать за безопасность общественных мест Дубая, помогать полицейским находить преступников и бороться с нарушителями порядка. А ещё с его помощью люди смогут оплачивать штрафы и пошлины местной полиции.

Фото: popmech.ru

Напомним, австралийские и бразильские ученые создали робота, способного наносить различные виды ножевых ранений.