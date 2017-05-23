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Главная » Мир » Фото В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop

Фото В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop

<span class="label red">Фото</span> В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop
Фото: popmech.ru

Робот будет патрулировать улицы Дубая

23.05.17 344
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Первый в мире робот-полицейский по имени Robocop официально зачислен в ряды полиции Дубая. Человекоподобный робот ростом 170 см и весом 100 кг оснащён целым набором сенсоров, которые распознают выражение лиц и жесты. Об этом пишет Популярная механика.

С расстояния полутора метров Robocop может устанавливать контакт с людьми, выявлять нарушителей правопорядка и опознавать лиц, находящихся в розыске. Робот ориентируется в пространстве благодаря встроенному GPS-навигатору и умеет общаться на шести языках, включая английский и арабский.

Robocop будет патрулировать улицы и отвечать за безопасность общественных мест Дубая, помогать полицейским находить преступников и бороться с нарушителями порядка. А ещё с его помощью люди смогут оплачивать штрафы и пошлины местной полиции.

Фото: popmech.ru

Напомним, австралийские и бразильские ученые создали робота, способного наносить различные виды ножевых ранений.

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