Путин с Макроном обсудит конфликт в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине во время визита в Париж 29 мая. Об этом информирует пресс-служба Администрации президента России.

Согласно сообщению 29 мая Путин по приглашению Макрона посетит с визитом Париж.

В ходе переговоров президент РФ хочет обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулирования кризисов в Сирии и на Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая, во время которого встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I.