Россия и Турция подписали заявление об окончании "помидорной войны"

Премьеры двух стран договорились о снятии взаимных торговых ограничений

Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек и вице-премьер России Аркадий Дворкович подписали совместное заявление о снятии ограничений в российско-турецких торговых отношениях. Об этом сообщает Анадолу.

Документ был подписан по итогам встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

"Сделан еще один шаг на пути нормализации двусторонних отношений. В соответствии с договоренностями устранены многие ограничения. В течение мая 2017 года будут сняты ограничения в отношении турецких компаний", - отметил турецкий премьер.

Он отметил, что ограничения российской стороны распространялись на 6 направлений: компании-подрядчики, услуги технической консультации, деятельность турагентств, управление туризмом, отельный бизнес, участие в гостендерах и деревообрабатывающую промышленность.

Йылдырым также коснулся и темы поставок томатов в Россию.

"Томаты превратились в некий символ турецко-российских отношений. На самом деле серьезные продвижения достигнуты по многим другим вопросам. Российская сторона информирована о чувствительности турецкой стороны относительно поставок томатов. Думаю, что для урегулирования вопроса с томатами необходимо еще немного времени", - сказал глава правительства Турции.

По его словам, этому вопросу был уделен отдельный пункт совместного турецко-российского заявления, подписанного в Стамбуле.

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"Сделан первый шаг предполагающий разрешение сезонных поставок сельхозпродукции. То есть, новые шаги станут возможными с учетом сезонных потребностей. На последующих этапах, безусловно, состоятся новые обсуждения этого вопроса", - добавил Йылдырым.

Напомним, президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи в среду, 3 мая, договорились о снятии практически всех взаимных торговых ограничений.

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года из-за уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика. После этого Анкара ввела ответные санкции.