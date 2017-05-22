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Главная » Мир » Экс-советник Трампа не будет передавать Сенату документы о связях с РФ

Экс-советник Трампа не будет передавать Сенату документы о связях с РФ

Экс-советник Трампа не будет передавать Сенату документы о связях с РФ
Дональд Трамп и Майкл Флинн / Фото: AFP

Майкл Флинн планирует  воспользоваться пятой поправкой конституции США

22.05.17 32
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Бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету Сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Об этом пишет Русская служба BBC.

Майкл Флинн планирует официально воспользоваться пятой поправкой конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к Конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Напомним, Майкл Флинн подал в отставку в феврале, признав, что дезинформировал руководство о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Две недели назад комитет направил Флинну повестку с требованием представить документы, необходимые для расследования.

Перед этим адвокат Флинна потребовал предоставить иммунитет от преследования в обмен на сотрудничество со следователями.

На прошлой неделе председатель комитета сенатор Ричард Бер пожаловался журналистам, что Флинн не сотрудничает со следователями, добавив, что комитет так и не получил четкого ответа, будет ли бывший советник давать показания.

Расследование в отношении Флинна начало также министерство обороны, после того как выяснилось, что бывший советник получил выплаты от иностранных организаций вскоре после ухода из Пентагона.

 

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