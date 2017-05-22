Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

В террористической организации "Исламское государство" боевикам запретили использовать социальные сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу SITE.
"Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, "власти" ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование", - говорится в сообщении.
Террористы опасаются, что использование соцсетей может выдать реальное расположение боевиков.
Напомним, разведка США считает, что ИГИЛ собирает всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии для разработки химоружия.