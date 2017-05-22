В Нью-Йорке на аукцион выставят мешок с лунной пылью

20 июля на аукционе в Нью-Йорке на продажу будет выставлен мешок с лунной пылью. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Mashable.

Нил Армстронг наполнил этот мешок первыми в мире образцами лунных камней во время миссии "Аполлон-11" в 1969 году. Следы пыли все еще остаются в этом мешке, который подписан надписью "Лунный образец для возращения".

Нью-Йоркский аукцион Sotheby's заявил, что сумка размером с обеденную тарелку может стоить до $4 млн, когда она выйдет на аукцион 20 июля - в 48-ю годовщину первой посадки на Луну "Аполлона-11".

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"Это единственная подобная реликвия, доступная для частной собственности, она исключительно редка", - говорится в сообщении на сайте аукциона.

Нил Армстронг передал этот мешок в руки ученых в одной из лабораторий в Хьюстоне, однако он не получил должного внимания и спустя десятилетия правительство ошибочно продало с аукциона сумку вместе с другими памятными вещами из космоса.

Нэнси Ли Карлсон, адвокат из Чикаго, купила сумку и другие предметы всего за $995. Подозревая, что в ней содержится что-то принесенное с Луны, она отправила свою сумку в NASA для тестирования.

Именно тогда ученые NASA поняли, что они потеряли один из немногих мешков лунной пыли в мире. В итоге они отказались его возвращать. После продолжительной судебной борьбы окружной суд США обязал NASA вернуть сумку Карлсон.

NASA заявило, что не будет обжаловать это решение, но агентство по-прежнему расстроено по поводу результатов.

Уильям Джеффс, представитель NASA, заявил, что NASA считает, что сумка должна быть выставлена на всеобщее обозрение, потому что она "представляет кульминацию массивных национальных усилий, включая космонавтов, которые рисковали своей жизнью, пытаясь совершить самый значительный акт в истории человечества".

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Владелица планирует пожертвовать часть выручки от продажи на благотворительность и учредить стипендию в своей альма-матер, Университете Северного Мичигана.

Мешок с лунной пылью станет яркой звездой первой выставки Sotheby's, посвященной исследованию космического пространства, в которую войдут также предметы из личных коллекций астронавтов: подписанные фотографии, карты и схемы, инженерные модели трехмерных объектов.