Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Теракт на стадионе в Манчестере: 19 погибших, 59 раненых

Видео Теракт на стадионе в Манчестере: 19 погибших, 59 раненых

<span class="label red">Видео</span> Теракт на стадионе в Манчестере: 19 погибших, 59 раненых
Теракт в Манчестере / Фото: ВВС

Взрывы произошли сразу после концерта Арианы Гранде

23.05.17 108
100

В британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). Об этом со ссылкой на разные СМИ сообщает РБК-Украина.

По данным СМИ, взрывы прогремели после выступления певицы - когда она покинула сцену.

Британская взрывы предварительно классифицированы как теракт. Департамент северо-западного округа Англии по борьбе с терроризмом назвал взрыв на стадионе Манчестера "возможным террористическим актом".  

По последним данным городских медиков, вследствие теракта в Манчестере получили ранения 59 человек, 19 погибли. "Скорые отвезли 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арена" в различные больницы и оказали помощь нескольким раненым на месте", - говорится в сообщении медиков.

Теракт в Манчестере мог осуществить террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из США. В BBC со ссылкой на источники в полиции отметили, что один из взрывов произошел в фойе стадиона. Позже в полиции сообщили об обнаружении подозрительного устройства недалеко от места теракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таиланде устроили теракт возле торгового центра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Брюссель должен Лондону миллиарды фунтовБолее 140 человек погибли в результате атаки на авиабазу в ЛивииДве трети британцев поддерживают выход из ЕС, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11435
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5519
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3517
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4232
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3731
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4130
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5300
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2854
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1915
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1910
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3686 / 3988
  2. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 3003 / 3275
  3. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 2712 / 4217
  4. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2537 / 2814
  5. Прогноз погоды на неделю 2424 / 2588
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2060 / 2378
  7. Кабмин принял решение ликвидировать Госсанэпидслужбу 1965 / 2248
  8. В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника 1811 / 2145
  9. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 1776 / 1928
  10. Отныне пенсии будут платить по месту фактического проживания 1530 / 1633
  1. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 19 / 1928
  2. Кабмин принял решение ликвидировать Госсанэпидслужбу 13 / 2248
  3. Прогноз погоды на неделю 12 / 2588
  4. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 12 / 2378
  5. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 10 / 3988
  6. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3275
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 9 / 5300
  8. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 8 / 2814
  9. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 8 / 219
  10. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 8 / 3356
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.