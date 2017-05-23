В британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). Об этом со ссылкой на разные СМИ сообщает РБК-Украина.

По данным СМИ, взрывы прогремели после выступления певицы - когда она покинула сцену.

Британская взрывы предварительно классифицированы как теракт. Департамент северо-западного округа Англии по борьбе с терроризмом назвал взрыв на стадионе Манчестера "возможным террористическим актом".

По последним данным городских медиков, вследствие теракта в Манчестере получили ранения 59 человек, 19 погибли. "Скорые отвезли 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арена" в различные больницы и оказали помощь нескольким раненым на месте", - говорится в сообщении медиков.

Теракт в Манчестере мог осуществить террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из США. В BBC со ссылкой на источники в полиции отметили, что один из взрывов произошел в фойе стадиона. Позже в полиции сообщили об обнаружении подозрительного устройства недалеко от места теракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таиланде устроили теракт возле торгового центра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.