Ле Пен передумала выходить из Евросоюза и возвращать франк

Французская партия "Национальный фронт" и ее руководство откажутся от планов выхода из Евросоюза и восстановления национальной валюты вместо евро. Об этом заявил партийный стратег в области экономики Бернар Моно, сообщает Зеркало недели со ссылкой на Telegraph.

"Фрекзита не будет. Мы поняли, что нам сказал народ Франции. Я все еще думаю, что евро технически нецелесообразно, но нам не имеет смысла настаивать на этом. Наша новая политика – это пересмотр договоренностей в рамках ЕС, чтобы дать нам больше контроля над бюджетом и банковской системой", - заявил политик.

Ранее сообщалось, что партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" лидирует перед первым туром парламентских выборов.