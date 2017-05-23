Певица Ариана Гранде приостановила гастроли после теракта, произошедшего на ее концерте в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой в Великобритании случился теракт, попыталась в Twitter выразить свои чувства по поводу произошедшего.

"Разбита. От всего сердца мне очень-очень жаль. У меня нет слов", - написала певица.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Американская певица Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрывов на ее концерте в Манчестере. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, Гранде не будет выступать в четверг, 25 мая, в Лондоне.

Как рассказали источники, певица решила приостановить весь свой европейский тур на неопределенный срок. Концерты должны были состояться, помимо Великобритании, в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, когда певица будет к этому эмоционально готова.

Напомним, 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв, в результате которого, по последним сообщениям, погибли 19 человек, по меньшей мере, 59 получили ранения. Британская полиция заявила, что рассматривает инцидент как террористический акт. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер арены" в 22:30 в момент завершения концерта.