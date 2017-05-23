Бомбы, взорванные в Манчестере, были начинены гвоздями, среди жертв - дети

Бомбы, взорвавшиеся на стадионе в Манчестере во время концерта, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает CBS News в Twitter со ссылкой на источники в правоохранительных органах Соединенных Штатов Америки.

Также сообщается, что на стадионе произошло два взрыва.

"Два взрыва на "Манчестер Арене", бомбы содержали гвозди", - сообщил источник в правоохранительных органах США.

JUST IN: Two explosions at Manchester Arena contained nails, U.S. law enforcement source tells CBS News https://t.co/2vnMEne0IE pic.twitter.com/2MIou1hoac — CBS News (@CBSNews) 23 мая 2017 г.

Количество погибших в результате теракта в Манчестере возросло до 22 человек. Об этом в Twitter сообщает Sky News со ссылкой на городскую полицию.

"Полиция Манчестера говорит, что количество людей, убитых во время нападения в Манчестере достигло 22. Злоумышленник, который привел в действие самодельное взрывное устройство, погиб в результате нападения", - говорится в сообщении.

Greater Manchester Police says the number of people killed in the Manchester attack has risen to 22 — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 мая 2017 г.

Greater Manchester Police says a lone male attacker who was carrying an improvised explosive device died in the attack — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 мая 2017 г.

Полиция пока не раскрывает данные о погибших и пострадавших, однако The Guardian со ссылкой на представителя полиции Иана Хопкинса сообщает, что среди погибших были дети. По его словам, одним из главных приоритетов полиции на данный момент является установить, действовал нападающий в одиночку или в составе террористической группировки.

Напомним, 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошли взрывы, в результате которых, по последним сообщениям, погибли 22 человека, по меньшей мере, 59 получили ранения. Британская полиция заявила, что рассматривает инцидент как террористический акт. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер арены" в 22:30 в момент завершения концерта.