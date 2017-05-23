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Главная » Мир » Трамп пытался давить на разведку и АНБ, чтобы скрыть свою связь с Россией, - Washington Post

Трамп пытался давить на разведку и АНБ, чтобы скрыть свою связь с Россией, - Washington Post

Трамп пытался давить на разведку и АНБ, чтобы скрыть свою связь с Россией, - Washington Post
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Руководители американских спецслужб сочли это неуместным

23.05.17 383
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Президент США Дональд Трамп призывал двух высокопоставленных чиновников разведки отрицать показания о возможных связях между его предвыборной кампанией и Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники The Washington Post, передает Европейская правда.

Директор Национальной разведки США Дэн Коатс и председатель Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс отказались выполнять просьбу Трампа, поскольку считали это неуместным, рассказали два нынешних и два бывших чиновника.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн намерен ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не свидетельствовать против себя по делу о связи с Россией.

Ранее комитет по разведке Сената США потребовал от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.

В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Майкла Флинна в деле расследования его связей с Россией.

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