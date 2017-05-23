Ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".

Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях.

Напомним, 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошли взрывы, в результате которых, по последним сообщениям, погибли 22 человека, по меньшей мере, 59 получили ранения. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер арены" в 22:30 в момент завершения концерта.

Британская полиция рассматривает инцидент как террористический акт. Террорист, который привел в действие самодельное взрывное устройство, погиб.