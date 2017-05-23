Среди пострадавших вследствие теракта в Манчестере украинцев нет, - посольство

Посольство Украины в Великобритании информирует, что данных о пострадавших гражданах Украины в результате теракта на стадионе в Манчестере нет.

"По состоянию на 07:20 (местное время, - ред.) информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 мая 2017 г.

Напомним, 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошли взрывы, в результате которых, по последним сообщениям, погибли 22 человека, по меньшей мере, 59 получили ранения. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер Арены" в 22:30 в момент завершения концерта.

Террорист, который привел в действие самодельное взрывное устройство, погиб. Ответственность за нападение в Манчестере взяла на себя ИГИЛ.