Теракт в Манчестере совершил смертник-одиночка

Следствие продолжается чтобы установить, не был ли нападающий частью террористической сети

Атаку на концерте в Манчестере устроил один человек, мужчина погиб на месте от взрыва. Об этом заявил начальник полиции Ян Гопкинс, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"По словам начальника полиции, в правоохранительных органах считают, что мужчина действовал самостоятельно во время атаки прошлой ночью, однако следствие продолжается чтобы установить, не был ли нападающий частью террористической сети", - говорится в сообщении.

Хопкинс также добавил, что по версии правоохранителей, у мужчины было при себе самодельное взрывное устройство, которое он подорвал во время концерта.

Напомним, 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошли взрывы, в результате которых, по последним сообщениям, погибли 22 человека, по меньшей мере, 59 получили ранения. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер Арены" в 22:30 в момент завершения концерта.

Террорист, который привел в действие самодельное взрывное устройство, погиб на месте. Ответственность за нападение в Манчестере взяла на себя ИГИЛ.