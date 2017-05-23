После теракта в Манчестере Facebook включил функцию "Я в безопасности"

В последний раз соцсеть включала такую функцию после недавнего теракта в метро Санкт - Петербурга

Социальная сеть Facebook включила функцию "Я в безопасности" после теракта, произошедшего в Манчестере.

С ее помощью пользователи могут сообщить, что их жизни и здоровью не угрожает опасность, а также проверить аналогичные статусы у своих друзей.

В последний раз Facebook включал такую функцию после недавнего теракта в метро Санкт - Петербурга.

Впервые же функция была активирована после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Напомним, в результате взрывов на стадионе "Манчестер Арена" погибли 22 человека.