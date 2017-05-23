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Главная » Мир » В России по политическим соображениям разбили памятник Ленину

В России по политическим соображениям разбили памятник Ленину

В России по политическим соображениям разбили памятник Ленину
Фото: Амурская правда

У монумента поврежден постамент, разбиты вазоны, руки и ноги, а также части пиджака

23.05.17 164
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В Амурской области школьники из благополучных семей разбили памятник Ленину.

По их словам, сделали они это по политическим соображениям.

Как сообщает областное отделение КПРФ, инцидент произошел в Ушумуне в День пионерии. Двое учеников 8 и 9 классов избили бетонный монумент на площади у железнодорожного вокзала битами. В результате у памятника поврежден постамент, разбиты вазоны, руки и ноги, а также части пиджака.

Детей вскоре задержали, и свой поступок они объяснили разногласиями с политикой Ленина.

По словам директора местной школы Аллы Судаковой, ранее эти подростки не были замечены в хулиганских выходках. Напротив, один из учеников недавно занял второе место на олимпиаде по истории.

Отметим, памятник в Ушумуне — один из старейших монументов Владимиру Ленину, установленный в 1939 году,  и он состоит на государственном учете РФ как памятник истории регионального значения. 

Власти региона направили заявление в транспортную полицию с требованием привлечь подростков к ответственности за вандализм.

Скорее всего, в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как данные лица не достигли возраста привлечения к ответственности:  одному из них 14, другому — 15 лет. Но родителям, помимо возмещения ущерба, скорее всего, придется выплачивать солидный штраф.

Напомним, московским коммунальщикам потребовалось менее минуты, чтобы убрать импровизированный "монумент" Немцову.

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