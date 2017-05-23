Рак мозга, вероятно, можно лечить вирусом Зика

Ученыеиз Кембриджа тестируют метод лечения опухолей мозга при помощи вируса Зика.

В частности, медиков заинтересовали перспективы лечения глиобластомы, наиболее распространенной и агрессивной формы опухоли головного мозга.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Science Daily.

Исследователи британской организации Cancer Research UK проверят, можно ли использовать вирус Зика для выявления и уничтожения клеток глиобластомы. Судя по всему, вирус умеет преодолевать гематоэнцефалический барьер. Ученые полагают, что таким образом он способен и атаковать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.

"Мы хотим показать, что вирус Зика может замедлить рост опухоли головного мозга в испытаниях в лаборатории. Если мы cможем извлечь уроки из способности вируса Зика преодолевать гематоэнцефалический барьер, мы получим ключ к будущему лечению рака", - подчеркнул один из авторов исследования, доктор Гарри Булстроуд из Кембриджского университета.

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