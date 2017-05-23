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Главная » Мир » Рак мозга, вероятно, можно лечить вирусом Зика

Рак мозга, вероятно, можно лечить вирусом Зика

Рак мозга, вероятно, можно лечить вирусом Зика
Фото из открытых источников

Вирус умеет преодолевать гематоэнцефалический барьер

23.05.17 219
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Ученыеиз Кембриджа тестируют метод лечения опухолей мозга при помощи вируса Зика.

В частности, медиков заинтересовали перспективы лечения глиобластомы, наиболее распространенной и агрессивной формы опухоли головного мозга.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Science Daily

Исследователи британской организации Cancer Research UK проверят, можно ли использовать вирус Зика для выявления и уничтожения клеток глиобластомы. Судя по всему, вирус умеет преодолевать гематоэнцефалический барьер. Ученые полагают, что  таким образом он способен и атаковать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.

"Мы хотим показать, что вирус Зика может замедлить рост опухоли головного мозга в испытаниях в лаборатории. Если мы cможем извлечь уроки из способности вируса Зика преодолевать гематоэнцефалический барьер, мы получим ключ к будущему лечению рака", - подчеркнул один из авторов исследования, доктор Гарри Булстроуд из Кембриджского университета.

Напомним, украинские ученые заявили о создании лекарства от рака.

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