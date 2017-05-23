Южная Корея на границе с КНДР открыла предупредительный огонь

Южная Корея осуществила предупредительные выстрелы по "нераспознанному объекту", который прилетел с территории КНДР и нарушил границу между странами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Южная Корея произвела около 90 предупредительных пулеметных выстрелов. По данным южнокорейских СМИ, открыли огонь из-за приближения, вероятно, беспилотного летательного аппарата КНДР.

В заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что южнокорейские военные усилили воздушное наблюдение, больше подробностей не приводят.

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Напомним, 21 мая Северная Корея провела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчанг. Она пролетела 500 км и упала в Японском море.

Испытания провели через неделю после того, как в КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд.