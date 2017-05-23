Россия запретит подросткам участвовать в митингах

Власть настаивает, что ограничительные меры направлены на повышение уровня безопасности несовершеннолетних

Во вторник, 23 мая, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко запретить несовершеннолетним участвовать в митингах.

"Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - цитирует омбудсмена российские СМИ.

При этом Москалькова настаивает, что ограничительные меры, которыми власть пытается препятствовать протестным акциям, направлены якобы на "повышения уровня безопасности несовершеннолетних".

Напомним, в Госдуму РФ внесен законопроект о запрете регистрации в соцсетях детям младше 14 лет.