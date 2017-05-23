Полиция задержала первого подозреваемого в деле теракта в Манчестере

Полиция Манчестера подтвердила информацию о первом задержанном в расследовании вчерашнего кровавого теракта во время концерта Арианы Гранде.

"Что касается вчерашнего инцидента в "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", - сообщила полиция в Twitter.

Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву).

По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека, 59 были ранены и травмированы.